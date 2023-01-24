Сотрудники ведомства опрашивают очевидцев. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

После того, как в зоопарке «Чудесный» в селе Борисовка лев напал на посетительницу, Следственный комитет Приморья завел уголовное дело. Специалисты опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Фигурантом, разумеется, станет не лев. Как рассказали в пресс-службе ведомства, уголовное дело завели по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В качестве наказания предусмотрен штраф до трехсот тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, что все произошло вечером 23 января. Информация быстро разлетелась по социальным сетям, после чего руководство зоопарка рассказало, как все случилось. Пьяная женщина перелезла за ограждение вольера со львом, потеряла равновесие и упала к клетке. Хищник тут же вцепился в ее руку. Посетительнице вызвали скорую помощь, сейчас она лечится в больнице, ее состояние стабильное.

Пресс-секретарь зоопарка Александра Алексюк рассказала, что пока не могут дать точный ответ о том, будут ли усыплять хищника. Учреждение готово помочь женщине в лечении, а также примет дополнительные меры, чтобы подобные случаи не повторялись.

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