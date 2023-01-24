На сговоре компании заработали больше 140 миллионов рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Компании, поставляющие медицинское оборудование в различные медучреждения Приморья, «попались» на картельном сговоре. Участники заключили антиконкурентное соглашение и стали победителями аукционов на общую сумму 146,7 миллионов рублей. Теперь им предстоит заплатить штраф в размере 11,5 миллионов, однако данным решением они были очень недовольны, сообщили в УФАС по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомолькой правды – Владивосток».

В октябре 2021 года ООО «Оборудование и сервис», ООО «Химмедснаб» и ООО «Восток» вступили в сговор, нарушив антимонопольное законодательство. Компании, поставляющие медицинское оборудование в различные учреждения края, стали победителями 17 аукционов, а снижение цены контрактов не превысило 1,5%.

Сотрудники ведомства наложили оборотные штрафы на организации. Представители компаний платить не хотели и для «справедливости» подали в суд. Однако суд, рассмотрев материалы дела, признал штрафы законными.

Теперь ООО «Оборудование и сервис» заплатит 6 970 720 рублей, ООО «Восток» - 1 576 746 рублей, а ООО «Химмедснаб» - 3 001 053 рублей. Судебное разбирательство продолжается в отношении ООО «ПТФ «Корпус».

Напомним, «Комсомолка» писала, что еще один картельный сговор выявили сотрудники прокуратуры. Компании занимались организацией питания в детских садах и поделили между собой контракты на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Расследование уголовного дела продолжается в Приморье.

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