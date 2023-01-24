Незамерзающая бухта Золотой Рог покрылась льдом впервые с 2018 года

Зима в этом году удивляет жителей Приморского края. Фото: Руслан НОВИКОВ

Зима в этом году удивляет жителей Приморского края. Впервые с 2018 года бухта Золотой Рог покрылась льдом. Это произошло из-за аномальных холодов, которые пришли в край. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

На фотографиях видно, что края акватории обхвачены коркой льды. В центре бухты ходят ледокольные буксиры, благодаря которым другие суда могут передвигаться. При этом в регионе действует распоряжение о введении ограничений по режиму ледового плавания в Амурском заливе. Это значит, что навигация для малых рыболовных лодок закрыта, а в бухте могут находиться только суда с высоким ледовым классом.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала про то, что ночью с 23 на 24 января в столице края был установлен новый климатический рекорд, а к утру температура и вовсе составляла -27,6°C. Предыдущий минимум был зафиксирован в 1922 году и составлял -25,9°C.

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