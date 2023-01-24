Примавтодор обновляет автопарк техникой из Белоруссии

Техника уже частично поступила в регион. Фото: АО «Примавтодор»

Примавтодор обновляет автопарк. В предприятии закупили технику почти на 3 миллиарда рублей. Большая часть – из Белоруссии. В числе поставщиков также Китай и Россия. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.

Автогрейдеры, экскаваторы пневмоколесные, катки, фронтальные погрузчики, бульдозеры, подметальные машины, комбинированные дорожные машины, МАЗ – вот список техники, которая уже частично поступила в регион. Ее передадут в Лазовский, Хасанский и Кавалеровский филиалы.

– Всего техники у нас порядка полутора тысяч единиц. Закупленные 315 – это пятая или 20% от общего числа. Но с учетом того, что эта техника новая и современная, это будет очень хорошая помощь в нашей работе. Мы сможем более своевременно и эффективно выполнять свои задачи, – рассказал Антон Гаврилишин, главный инженер АО «Примавтодор».

Новая техника уже работает на расчистке снега в Ольгинском и Кавалеровском округах. Это те районы, которые больше других подвержены неблагоприятным погодным условиям.

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