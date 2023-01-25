Во Владивостоке 25 января морозно и ветрено

Мемориал борцам за Власть Советов во Владивостоке. Фото: Иван Макеев

В среду, 25 января, Приморье окажется во власти поля повышенного атмосферного давления, которое и определит погоду на ближайший день. Синоптики обещают краю день без осадков, ветер возьмет направление с северо-запада, умеренный до сильного, на восточном побережье сильный. Температура воздуха -11...-22°C. Об этом сообщает портал «Примпогода», подробнее – в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В дальневосточной столице переменно облачно и без осадков. Утром температура воздуха -22...-23°C, днем до 16 градусов мороза. Ветер северо-западный умеренный до сильного.

В соседнем Уссурийске также без осадков, немного ветрено, но по-прежнему холодно: температура воздуха -14...-16°C, в утренние часы -31...-33°C.

В находке утром 20-21 градус со знаком минус, днем 12-14 градусов мороза. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного.

Как ранее сообщала «Комсомолка», во Владивостоке 24 января был побит температурный рекорд 1922 года. Ночью с 23 на 24 января в столице края был установлен новый климатический рекорд, а к утру температура и вовсе составляла -27,6°C. Предыдущий минимум был зафиксирован в 1922 году и составлял -25,9°C.

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