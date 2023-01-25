Эко-активисты могут спать спокойно: в Приморье выяснили, кто стоит за вырубкой деревьев

Ущерб, причиненный лесному фонду РФ, превысил 300 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полицейские раскрыли дело о незаконной вырубке деревьев в Приморье. Злоумышленника задержали на месте преступления. Ущерб, причиненный лесному фонду РФ, превысил 300 тысяч рублей, сообщили 25 января в УМВД России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Проходила вырубка деревьев в лесу Анучинского округа. Сотрудники правопорядка задержали 30-летнего мужчину на месте происшествия. Установлено, что приморец вырубил три сырорастущих дуба. В участке злоумышленник дал признательные показания.

На нарушителя заведено уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений (часть 3, статья 260 УК РФ). Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей.

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