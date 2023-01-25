Из-за метели на Сахалине запретили проезд по федеральным трассам

По данным синоптиков, метель продолжит бушевать и 26 января. Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

На Сахалине из-за снежного циклона перекрыли несколько автомобильных дорог, также задерживаются некоторые рейсы. По данным синоптиков, 25 и 26 января в Углегорском, Томаринском, Холмском, Невельском районах ожидается ветер с порывами в 33-35 метров в секунду, метель и слабая видимость.

Как рассказали в ФКУ ДСД «Дальний Восток», на федеральной трассе Южно-Сахалинск – Оха А-393 запрещено движение для пассажирских автобусов. Здесь работают три автогрейдера, два шнекоротора и пять комбинированных дорожных машин (КДМ).

Федеральную дорогу Южно-Сахалинск – Холмск А-392 перекрыли для всех видов транспорта. Снег на трассе убирают УАЗ, два автогрейдера, три КДМ.

Из-за плохих погодных условий также запрещено движение на следующих дорогах: пгт Шахтерск – село Бошняково, Огоньки – Холмск, Староруское – Гребенское, Арсентьевка –Ильинское, Невельск – Томари – аэропорт «Шахтерск».

По данным сахалинского аэропорта задержаны рейсы из Александровска-Сахалинского (до 26 января 13:50) и Охи (до 26 января 14:30), попасть в эти населенные пункты жители острова смогут также 26 января с 9:30, а отправиться в Петропавловск-Камчатский в 10:00.

Напомним, что 24 января метель помешала самолету из Владивостока приземлиться в Южно-Сахалинске, из-за чего воздушное судно развернули обратно.

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