Новые меры введут в Приморье после смерти более 40 человек за купальный сезон 2022 года

Предыдущий купальный сезон оказался травмоопасным: приморцы нарушали рекомендации и запреты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приморские законодатели единогласно утвердили новые меры, чтобы пресечь беспечное отношение к купальному сезону. За минувший сезон, летом 2022 года, утонул 41 человек. Впредь будут действовать штрафы за купание в необорудованных местах, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Законодательное Собрание Приморья.

Законопроект предусматривает административную ответственность за купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги), баннеры с запрещающими знаками и надписями. За нарушение могут вынести предупреждение или штраф в размере до двух тысяч рублей. Протоколы будут составлять сотрудники полиции.

Как пояснили в ЗС ПК, в крае 172 места, где купаться запрещено, а оборудованных пляжей лишь 40. За прошедший купальный сезон среди тех, кто утонул, было четверо несовершеннолетних.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о налоговых льготах для концессионеров. Это решение также приняли на заседании.

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