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НовостиВладивосток25 января 2023 8:18

В Приморье появится новый партнер для местных производителей

Местные компании уже обсудили модели сотрудничества, осталось дождаться открытия
Роман КИРИЛКИН
Локальные производители смогут найти прямые выходы на новые розничные магазины.

Локальные производители смогут найти прямые выходы на новые розничные магазины.

Фото: Роман КИРИЛКИН

Во Владивостоке состоялась торгово-закупочная сессия, в которой приняло участие более 70 местных производителей. Предприниматели представили продукты питания, бытовые и другие предметы крупной российской торговой сети, которая заходит в Приморье. Как рассказал заместитель председателя правительства края Николай Стецко, вскоре рынок региона насытится новыми рабочими местами и появятся стимулы для развития.

Выставочные павильоны разместились в главном холле здания правительства. Здесь участники презентовали ассортимент молочных продуктов, мясных и рыбных изделий, бакалеи, овощей, хлеба, сладостей, воды и прочего. Поставщики обсудили совместную работу, методы закупок, требования и то, как будет проходить сотрудничество с торговой сетью, которая решилась зайти на восток России.

Николай Стецко и Антон Безрядин.

Николай Стецко и Антон Безрядин.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

О своем расширении в ДФО заявила компания X5 Group – крупнейший ретейлер страны. Корпорация намерена зайти в города субъектов округа в формате «магазинов у дома». Так, во Владивостоке до весны откроются 10-15 дискаунтеров под брендом «Пятерочка». Именно они начнут работу с региональным рынком.

– Для нас это достижение сразу трех ключевых задач. Первая – это прямой доступ сельхозтоваропроизводителей на рынок. Мы, безусловно, будем содействовать тому, чтобы наши сельхозпредприятия имели возможность напрямую предоставлять свою качественную продукцию. Вторая задача – это развитие конкуренции в сфере торговли, у нас есть крупные игроки, средние и мелкие, и мы убеждены, что конкуренция – это двигатель в этом секторе экономики. Третья задача – новые рабочие места, дополнительные налоги, это тот способ развития наших населенных пунктов», – отметил Николай Стецко.

Министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин подчеркнул, что новая сеть продовольственных магазинов сможет принести максимальную пользу всем сторонам, включая и местных ретейлеров. По его словам, локальные производители смогут найти прямые выходы на вновь открываемые розничные магазины и сделать свою продукцию более доступной для покупателей.

Исполнительный директор территории «Дальний Восток» торговой сети «Пятерочка» Антон Безрядин дополнил слова чиновников. Он видит большую перспективу для развития сети в регионе, поскольку здесь «ощущается нехватка классических «магазинов у дома».

Выставочные павильоны разместились в главном холле здания правительства.

Выставочные павильоны разместились в главном холле здания правительства.

Фото: Роман КИРИЛКИН

– Сегодня мы провели торгово-закупочную сессию для того, чтобы поделиться с приморскими поставщиками нашим опытом работы и найти новых партнеров. Мы заинтересованы в поддержке высокой доли локальных производителей на полках наших магазинов, – отметил Антон Безрядин, добавив, что процент товаров местного производства будет достигать 30%, а затем он и вовсе увеличится до значения в 40-50%.

Предпосылки для прихода X5 Group на дальневосточный рынок возникли еще на полях Восточного экономического форума в сентябре 2022 года. Тогда между компанией и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) было подписано соглашение о сотрудничестве. Сейчас X5 продолжает налаживать контакт с дальневосточными поставщиками. В декабре корпорация провела первую торгово-закупочную сессию на Дальнем Востоке, которая состоялась в Хабаровске и привлекла более 200 производителей со всего ДФО.

Предполагается, что в X5 инвестирует в создание распределительных центров и магазинов в субъектах Дальнего Востока до 10 млрд рублей. Не исключается также строительство распределительного центра в округе.

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