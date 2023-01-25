В Приморье появится новый партнер для местных производителей

Локальные производители смогут найти прямые выходы на новые розничные магазины. Фото: Роман КИРИЛКИН

Во Владивостоке состоялась торгово-закупочная сессия, в которой приняло участие более 70 местных производителей. Предприниматели представили продукты питания, бытовые и другие предметы крупной российской торговой сети, которая заходит в Приморье. Как рассказал заместитель председателя правительства края Николай Стецко, вскоре рынок региона насытится новыми рабочими местами и появятся стимулы для развития.

Выставочные павильоны разместились в главном холле здания правительства. Здесь участники презентовали ассортимент молочных продуктов, мясных и рыбных изделий, бакалеи, овощей, хлеба, сладостей, воды и прочего. Поставщики обсудили совместную работу, методы закупок, требования и то, как будет проходить сотрудничество с торговой сетью, которая решилась зайти на восток России.

Николай Стецко и Антон Безрядин. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

О своем расширении в ДФО заявила компания X5 Group – крупнейший ретейлер страны. Корпорация намерена зайти в города субъектов округа в формате «магазинов у дома». Так, во Владивостоке до весны откроются 10-15 дискаунтеров под брендом «Пятерочка». Именно они начнут работу с региональным рынком.

– Для нас это достижение сразу трех ключевых задач. Первая – это прямой доступ сельхозтоваропроизводителей на рынок. Мы, безусловно, будем содействовать тому, чтобы наши сельхозпредприятия имели возможность напрямую предоставлять свою качественную продукцию. Вторая задача – это развитие конкуренции в сфере торговли, у нас есть крупные игроки, средние и мелкие, и мы убеждены, что конкуренция – это двигатель в этом секторе экономики. Третья задача – новые рабочие места, дополнительные налоги, это тот способ развития наших населенных пунктов», – отметил Николай Стецко.

Министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин подчеркнул, что новая сеть продовольственных магазинов сможет принести максимальную пользу всем сторонам, включая и местных ретейлеров. По его словам, локальные производители смогут найти прямые выходы на вновь открываемые розничные магазины и сделать свою продукцию более доступной для покупателей.

Исполнительный директор территории «Дальний Восток» торговой сети «Пятерочка» Антон Безрядин дополнил слова чиновников. Он видит большую перспективу для развития сети в регионе, поскольку здесь «ощущается нехватка классических «магазинов у дома».

Выставочные павильоны разместились в главном холле здания правительства. Фото: Роман КИРИЛКИН

– Сегодня мы провели торгово-закупочную сессию для того, чтобы поделиться с приморскими поставщиками нашим опытом работы и найти новых партнеров. Мы заинтересованы в поддержке высокой доли локальных производителей на полках наших магазинов, – отметил Антон Безрядин, добавив, что процент товаров местного производства будет достигать 30%, а затем он и вовсе увеличится до значения в 40-50%.

Предпосылки для прихода X5 Group на дальневосточный рынок возникли еще на полях Восточного экономического форума в сентябре 2022 года. Тогда между компанией и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) было подписано соглашение о сотрудничестве. Сейчас X5 продолжает налаживать контакт с дальневосточными поставщиками. В декабре корпорация провела первую торгово-закупочную сессию на Дальнем Востоке, которая состоялась в Хабаровске и привлекла более 200 производителей со всего ДФО.

Предполагается, что в X5 инвестирует в создание распределительных центров и магазинов в субъектах Дальнего Востока до 10 млрд рублей. Не исключается также строительство распределительного центра в округе.

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