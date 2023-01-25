Ремонт займет три дня: во Владивостоке жители сидят без света в аномальные холода

Из-за пожара сильно повредилось 8 квадратных метров проводки. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Утром 25 января во Владивостока на улице Захарова выгорела проводка в подъезде. Из-за этого жители остались без света, когда за окнами – аномальные морозы. Они попытались пожаловаться, но получили неутешительный ответ. Ремонт займет три дня. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

В пятиэтажном доме горели электрощитовые и проводка. Весь подъезд оказался задымлен, из-за чего пожарным пришлось выводить из здания 8 человек. Пострадавших нет.

Зато сильно повредилось 8 квадратных метров проводки. И теперь все жители остались без света. Им пообещали, что уже 26 января УК начнет ремонт, но сроки пугающие. На работы потребуется три дня. И это во время аномальных холодов в городе, когда среднесуточная температура воздуха опустилась на 7-15 градусов ниже климатической нормы.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала про то, что из-за этого даже ввели режим технологической тишины. До конца месяца запрещены все плановые отключения электроснабжения, кроме аварийно-восстановительных работ.

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