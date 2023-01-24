В Приморье из-за аномальных морозов запретили плановые отключения электричества до конца января

В крае действует режим технологической тишины. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

В минэнерго Приморья рассказали, что до 31 января в крае будет действовать режим технологической тишины, то есть до конца месяца запрещены все плановые отключения электроснабжения, кроме аварийно-восстановительных работ.

Режим ввели из-за аномальных холодов, которые вторглись в Приморье. Среднесуточная температура воздуха опустится на 7-15 градусов ниже климатической нормы. Как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток», по ночам на востоке и юге края столбики термометров достигнут отметки в -35°C, на западе -40°C, в центральной части -43°C. В прибрежных районах ожидаются порывы ветра в 20 метров в секунду и похолодание до -25°C.

Как рассказывал глава Примгидромета Борис Кубай, после 27 января температура воздуха начнет постепенно расти и 30-го числа поднимется до -12°C. Есть вероятность, что в начале февраля из-за активного циклона над Японским морем в край может ворваться снег.

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