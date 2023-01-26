На Чукотке материнский капитал за первенца увеличат на 62,5 тысяч рублей

Выплаты проиндексируют в феврале этого года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Чукотке в феврале этого года проиндексируют 40 социальных выплат, пособий и компенсаций. Об этом рассказали в пресс-службе правительства автономного округа.

Многие выплаты увеличат на 11,9%, например, пособие при рождении детей и по уходу за ребенком. Материнский капитал на первого ребенка возрастет до 587 тысяч рублей, что на 62,5 тысяч больше, чем было в 2021 году, а на второго – до 775,6 тысяч рублей (больше на 82,5 тысяч).

Как рассказала замначальника управления социальной поддержки населения департамента социальной политики Чукотского АО Светлана Шарафутдинова, ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет увеличат до 34,8 тысяч рублей, а единовременную на первого ребенка – до 69,7 тысяч.

Напомним, что в Приморье многодетные семьи, у которых появился третий ребенок, могут рассчитывать на миллион рублей для погашения ипотеки. 450 тысяч рублей выделят из государственного бюджета, мера действует с 2019 года. Еще 550 тысяч из региональной казны.

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