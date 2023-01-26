В Приморье соседи спасли двух детей от пьющей матери-дебоширки

Местоположение матери детей до сих пор неизвестно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Артеме обеспокоенные соседи обратились в полицию, чтобы спасти двух детей в возрасте 1,5 года и 5 лет от их же матери. По словам местных жителей, женщина регулярно распивает спиртное, устраивает дебоши, не занимается малышами и оставляет их одних дома. Специалисты продолжают разыскивать нерадивую мать, дети которой отправлены в Дом ребенка, сообщили в УМВД России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Жители Артема пытались помочь двум детям. Именно поэтому они «кричали» о помощи в социальных сетях и обращались в различные инстанции по поводу пьянства, дебоша, а также неисполнения родительских обязанностей 36-летней матерью малышей. Сотрудники правопорядка и инспекторы по делам несовершеннолетних посетили злополучную квартиру на улице Полевой, но никого из взрослых дома не обнаружили. Куда ушла женщина – неизвестно, устанавливают ее местонахождение специалисты. Проверка продолжается, но на время нее брата и сестру перевели в специализированный Дом ребенка.

Следует отметить, что раньше семья жила во Владивостоке, а женщина уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

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