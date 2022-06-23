Семимесячную малышку нашли приморцы на улице, мать лежала рядом в отключке

На женщину завели административное дело. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вопиющий случай произошел в одном из приморских городов. Семимесячную малышку нашли на улице жители Находки. Спросите, где в это время находилась ее мама? Она пьяная лежала рядом и без сознания. Перепуганные за судьбу ребенка приморцы тут же обратились в полицию.

О найденной крохе рассказали жители Находки. Они позвонили в местную дежурную часть МВД и сообщили, что обнаружили ребенка в Южном микрорайоне на улице Спортивной. К моменту приезда полиции малышка находилась на руках у приморцев, а вот мать девочки без сознания лежала рядом.

Женщину доставили в наркологический диспансер, где выяснилось, что у нее сильное алкогольное и наркотическое опьянение: она вместе с младенцем возвращалась домой из гостей.

Горе-мать поставили на учет в отделение по делам несовершеннолетних, так как она пагубно влияет на жизнь и здоровье своей дочери. Также она состоит на учете в наркологическом диспансере. Более того на нее завели административное дело по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по содержание несовершеннолетнего ребенка). Максимальное наказание, которое ей грозит, штраф до пятисот рублей.

Оказалось, что в 2012 году женщину уже лишили родительских прав на двух старших детей. Правда тогда она жила в Спасске-Дальнем, теперь там находятся ее 16-летний сын, 12-летняя дочь и их отец.

Ребенка же отправили в Дом малютки в педиатрическом отделении детской городской больницы.

Сотрудники полиции обратились в органы опеки и попечительства и отправили им необходимые материалы, чтобы женщину лишили родительских прав на третьего ребенка.

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