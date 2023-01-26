Приморские спортсмены долго и упорно готовились к масштабным соревнованиям. Фото: Министерство спорта Приморского края

Третий этап Кубка России по альпинизму пройдет в Приморье 28 и 29 января. Спортсмены из Москвы, Кирова, Томска, Кемерово, Хабаровска, Анжеро-Судженска, Владивостока и Находки сразятся на время в дисциплинах «скорость» и «трудность» на специальных трассах. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Площадкой первого дня соревнований станет скальный массив Пржевальского в Екатериновке. Сильнейшего альпиниста определят в 15-метровых забегах по вертикальному естественному льду.

Программа первого дня мероприятия:

10:00 – Начало соревнований;

10:30 – Старт соревнований (трудность, квалификация);

14:30 – Торжественное открытие;

15:30 – Старт соревнований (скорость, квалификация, финалы);

Локацией второго дня будет арт-парк «Штыковские пруды». В парке установлена 9-метровая конструкция «Купол», на которой пройдут финальные трассы в дисциплине «трудность».

Программа второго дня соревнований:

10:00 – Начало соревнований;

10:50 – Старт соревнований (трудность, полуфиналы);

14:30 – Старт соревнований (трудность, финалы);

Напомним, «Комсомолка» писала, как приморские спортсмены готовились к крупнейшим соревнованиям. Для некоторых спортсменов региональный турнир по ледолазанию был хорошей тренировкой перед Кубком России.

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