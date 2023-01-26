Приставы Камчатки перевозили контрабандой икру в Москву на самолетах

Приставов - контрабандистов задержали на Камчатке. Фото: Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России.

Уголовное дело из-за перевозки красной икры завели на трех сотрудников УФССП Камчатки. Группа подозреваемых (уличили их в середине января) больше полугода, не стесняясь, перевозила деликатес грузовыми контейнерами в столицу России, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На взыскании алиментов, видимо, много не заработать, вот приставы и пошли на сговор. В пресс-службе восточного межрегионального СУ на транспорте СК России рассказали, что работники ФССП перевозили икру лососевых на самолетах с Камчатки в Москву. По версии следствия, схема действовала с июля 2022 года по январь 2023 года. Уличили фигурантов, когда те сопровождали депортируемых с Камчатки иностранцев – икру положили прямо в сумки жителям Узбекистана. В сумме вышло на 70 кило.

Специалисты уже провели по месту 15 обысков в домах и на работе фигурантов, а также допросили более 30 лиц. Двое мужчин уже задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Приставы подозреваются в превышении должностных полномочий по предварительному сговору из корыстной заинтересованности (пункты «г», «е», часть 3, статья 286 УК РФ). Если их вину докажут, то они рискуют провести в колонии от трех до десяти лет.

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