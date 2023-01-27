До 21 градуса мороза и северный ветер ожидаются в Приморье 27 января

Вид на Токаревский маяк.
Фото: Иван Макеев
В пятницу, 27 января, Приморье окажется во власти поля повышенного атмосферного давления. Синоптики обещают краю день без осадков, ветер возьмет направление с северо-запада и севера, на побережьях до сильного. Температура воздуха -7...-21°C. Об этом сообщает портал «Примпогода», подробнее – в материале «Комсомольской правды-Владивосток».
В дальневосточной столице переменно облачно, ветер умеренный, но временами до сильного. Температура воздуха здесь сегодня 15-17 градусов мороза, утром в разы ниже – 21-23 градуса со знаком минус.
В соседнем Уссурийске без осадков, слабый до умеренного ветер, температура воздуха -15...-17°C, в утренние часы -32...-34°C.
В Находке как обычно теплее, без осадков. Температура воздуха -9...-11°C, в утренние часы -18...-20°C.
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