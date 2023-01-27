Случилась авария 27 января 2023 года. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Утро 27 января стало причиной паники в Приморье: маршрутный автобус столкнулся с большегрузом, пострадало большое количество человек. На месте работали бригады медиков, полиции и пожарных, заинтересовались деталями ДТП даже сотрудники прокуратуры. Однако кто же был внутри злополучного автобуса с надписью «Тайфун» стало загадкой для местных жителей. Одни утверждали, что пострадали известные в крае хоккеисты, другие – переживали за близких людей, которые могли ехать в это утро из Уссурийска во Владивосток.

Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» связалась с пресс-службой «Тайфуна», чтобы узнать, в каком состоянии находятся известные спортсмены:

– Ребята в порядке, они тренируются сейчас в «Фетисов Арене». Этот автобус уже несколько лет не имеет никакого отношения к «Адмиралу» и «Тайфуну». Мы сейчас пытаемся выяснить, кто был внутри, потому что уже не первый раз этот автобус связан с какими-то страшными обстоятельствами.

Детей во время ЧП в автобусе не было. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Следует отметить, что автобус перестал принадлежать командам после их переезда из Уссурийска во Владивосток. Как сообщили в прокуратуре Приморского края, принадлежит транспорт администрации Уссурийского городского округа. Во время рейса во Владивосток в «маршрутке» детей не было, но среди пострадавших были женщины. По предварительной информации, пострадали 17 человек, семь из них получили серьезные травмы.

Напомним, «Комсомолка» писала, что произошла авария около восьми часов утра. Автобус влетел в большегруз из-за несоблюдения водителем безопасной дистанции между автомобилями.

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