Появились кадры с места жуткого ДТП с многодетной семьей в Приморье

Последствия ДТП. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Фотографии с места страшной аварии, унесшей жизнь пятилетнего ребенка, опубликовала полиция. В ведомстве также рассказали подробности ДТП. Читайте в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Сообщение о ЧП на дороге поступило в 9:24. На 13 километра трассы Раздольное – Хасан произошло смертельное ДТП. Как установили сотрудники полиции, водитель авто марки Honda Odyssey двигался со стороны поселка Славянка в направлении поселка Раздольное.

– По предварительной информации, совершая обгон, мужчина не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Subaru Forester. Из-за резкого удара автомашину Honda Odyssey отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком Isuzu, а после этого врезался в леерное ограждение, – сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Второй участник аварии. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Роковой удар стал смертельным для одного из пассажиров – погиб пятилетний ребенок, находившийся в минивэне. Малыш, к слову, сидел в детском удерживающем устройстве, установленном за водительским креслом. Если взглянуть на фото, то можно понять, почему ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью: удар пришелся как раз на правую сторону авто.

Еще четыре человека – водитель Honda Odyssey, его супруга и их дети, девочки в возрасте 10 и 13 лет – госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По факту случившегося полиция уже проводит свою проверку.

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