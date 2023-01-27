Во Владивостоке вдове погибшего на СВО старшего сержанта передали орден Мужества

Военнослужащий скончался от ранения в Ростове-на-Дону.
Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока
Вдова погибшего участника специальной военной операции, старшего сержанта Антона Сапрыки получила его орден Мужества. Награду передали Юлии Сапрыке. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владивостока.
Антон родился в 1994 году в Магаданской области, в Приморье проходил военную службу по призыву. В 2019 году он был участником спецоперации на территории Сирийской Арабской Республики, а в 2022 году отправился выполнять задачи СВО в ЛДНР и на Украину, где получил ранение. 26 августа он скончался в госпитале Ростова-на-Дону, а похоронили его 8 сентября в Магадане, где живет его отец.
Заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло передал орден вдове.
Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока
По указу президента России Владимира Путина от 15 октября Антона Сапрыку посмертно наградили орденом Мужества.
Напомним, что на днях орден Мужества передали матери погибшего Николая Чернолихова. Подробнее о его подвиге «Комсомольская правда – Владивосток» писала ранее.
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