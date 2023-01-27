Во Владивостоке похолодает до -6…-9°C. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приморские синоптики озвучили прогноз погоды на начало следующей рабочей неделе. По информации специалистов, в крае ожидается переменчивая обстановка. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ночь на понедельник, 30 число, над южной частью Японского моря начнет смещаться неглубокий циклон. Столбики термометров опустятся до -23…-35°C, на северо-востоке – до -39°C, на побережье – до -16…-23°C. Днем потеплеет до -10…-16°C, а на побережье – до -3…-9°C. Во вторник, 31 января, осадки не ожидаются, а температура воздуха поднимется на 2-5 градусов.

Но в первый день февраля погода испортится. Ночью с Китая на северо-запад Японского моря выйдет циклон, из-за чего западные и южные районы Приморья накроет облачность, пойдут небольшие осадки, а столбики термометров опустятся до -7…-15°C. На остальной территории Приморья похолодает до -17…-25°C, а на северо-востоке – до -30°C.

Днем циклон окажется вблизи южного побережья края, из-за чего интенсивность и площадь распространения увеличится. Максимальная температура воздуха достигнет -1…-8°C, на юго-востоке может потеплеть до +2°C.

Во Владивостоке в последние дни января осадки не ожидаются. В ночь на 30 января похолодает до -15…-18°C, днем столбики термометров поднимутся до -9…-12°C, потепление ожидается и 31 января. В среду, 1 февраля, в город ворвутся облачность и снегопад. Ночью температура воздуха достигнет -6…-9°C, а днем -3…-6°C.

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