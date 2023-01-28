Большегруз едва не оставил без воды и отопления жителей одного из городов Приморья

О произошедшем рассказали местные жители. Фото: принтскрин видео.

Жители Большого Камня из-за ДТП минувшей ночью могли остаться без горячей воды. Из-за аварии въезд для большегрузов в город и из него временно ограничили. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся рассказали местные жители. Трал с экскаватором на борту снес защитные ограждения на въезде в Большой Камень. Рухнувший барьер защищал трубопровод, и даже знаки по ограничению высоты не остановили водителя большегруза. По словам очевидцев, конструкция упала на проезжающий мимо Mitsubishi Pajero.

– Если бы он еще и трубы снес, то остались бы без горячей воды и надолго, – пишут жители города.

Перекрыт не только въезд в город и из него, но и трасса в сторону автовокзала и проезд по объездной.

На место аварии выехал глава Большого Камня Рустям Абушаев. По его словам, конструкцию снес недобросовестный подрядчик, для подстраховки была собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям.

– Сложность заключается в том, что одно неверное движение может стать причиной порыва трубы – город останется без воды. В связи с возникновением риска чрезвычайной ситуации движение большегрузов в город и из города временно ограничено.

По состоянию на 28 января есть риск возникновения ЧС, но глава города просит жителей не беспокоиться, ведь специалисты держат ситуацию под своим контролем.

– Компенсатор теплотрассы по ул. Пригородная остался без укрепления, это чревато последствиями – при повреждении теплотрассы город останется без отопления и горячей воды надолго. Это главный трубопровод от котельной в Большой Камень, снабжающий жителей теплом и водой. Работы по укреплению теплотрассы будут проходить весь день, а если понадобится – и ночь.

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