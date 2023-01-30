Хотел как лучше, получилось как всегда: в Приморье дебоширы забили пенсионера до потери сознания

Полиция уже разбирается в случившемся. Фото: Олег УКЛАДОВ

В минувшие выходные возле одного из увеселительных заведений Уссурийска произошла потасовка. Вмешаться в дело решил пенсионер. Для него драка закончилась печальнее всех – удары по голове и потеря сознания. Что же произошло возле кафе ночью? Читайте в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Местные говорят, что все случилось в ночь с субботу на воскресенье, 29 января, около 02:00 часов. Между тремя парнями, которые, судя по всему, отдыхали в кафе на Некрасова, 255, произошел конфликт. Что не поделили ребята – пока неизвестно. Среди молодежи вдруг оказался пенсионер. Он то и решил разнять дебоширов. Когда мужчина «влез» в потасовку, один из парней «уронил» его на землю, а потом и вовсе ударил с ноги по голове. От полученных травм пострадавший потерял сознание.

Очевидцы, наблюдавшие потасовку из окон квартир, незамедлительно вызвали полицию и скорую. Все случившееся попало на камеру мобильного телефона.

Ролик, кстати, уже разлетелся по социальным сетям, и мнения насчет случившегося там очень разнятся. Нашлись и те, кто считает, что «так и надо деду». Не исключено, что им известно что-то еще об этом конфликте. Большинство очень переживают за пенсионера и его состояние здоровья.

Полиция уже подключилась к делу и разбирается в произошедшем. Редакция «КП-Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

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