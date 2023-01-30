Должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему: на приморского полицейского завели «уголовку»

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье уголовное дело завели на начальника полиции города Владивостока, боровшегося с коррупцией. Его подозревают в покушении на получение взятки в размере 1,5 миллиона рублей (часть 3, статья 30 УК РФ и часть 6, статья 290 УК РФ). Если вину полицейского докажут, то он рискует заплатить огромный штраф, лишиться должности и провести несколько лет в тюремной камере. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю сообщили, что в октябре 2022 года полицейский договорился с посредником о взятке в 1,5 миллиона за способствование в раскрытии разбойного нападения на нескольких мужчин. По версии следствия, подозреваемый должен был договориться с сотрудниками уголовного розыска о скорейшем раскрытии дела. Однако получить крупную сумму мужчина не успел, так как, по иронии судьбы, посредника задержали коллеги нарушителя.

Расследование уголовного дела продолжается, а подозреваемого заключили под стражу. Руководство УМВД России по Приморскому краю прокомментировало задержание начальника отделения по борьбе с преступлениями в сфере налогообложения отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по городу Владивостоку. В ведомстве отметили, что полиция проведет служебную проверку, а если вину подозреваемого докажут, то его ждет увольнение и наказание в рамках закона, а его начальников привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

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