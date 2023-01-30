Китайский Новый год. Фото: Иван МАКЕЕВ

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует расширить перевозки пассажиров в Турцию и Китай. После отмены ковидных ограничений Поднебесная, которая долгое время оставалась закрытой, особенно притягательна для дальневосточного туриста. Как рассказал гендиректор авиакомпании Сергей Александровский журналистам, объемы в Китай из Красноярска, Иркутска, Владивостока и Хабаровска существенно вырастут, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В 2023 году компания планирует перевезти не менее 3 миллионов пассажиров: речь о рейсах в Шанхай, Гуанчжоу, Пекин. Ежегодный прирост пассажиропотока составит не менее 6%. При этом каких-либо деталей в «Аэрофлоте» не привели. Неизвестно, когда будут запущены авиарейсы из Приморья – напомним, как из Хабаровска чартеры в Китай выполняются регулярно. Добраться приморцы смогут в феврале 2023 на автобусах с помощью безвизовых туров.

Туристические визы пока официально не выдают. Российские туристы и бизнесмены, вероятно, смогут оформлять их на пункте пропуска Суфэньхэ, как рассказал мэр одноименного города главе администрации Пограничного округа в Приморье. Однако и об этом информации пока недостаточно.

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