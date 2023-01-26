В настоящее время пересечение границы возможно с получением соответствующей визы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Безвизовые туры из Приморья в Китай могут запустить в феврале. Об этом сообщило краевое агентство по туризму. Заседание Межведомственной комиссии по этому вопросу намечена на 8 число следующего месяца. На нем будет утверждена действующая процедура реализации соглашения между странами.

– Ориентировочно на 08 февраля запланировано заседание Межведомственной комиссии в рамках которого будет утверждена действующая процедура реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года, – отметили в агентстве.

По информации от 25 января, ведомство получило основные согласования государственных контролирующих органов, чтобы возобновить безвизовые туристические обмены через пункты пропуска в регионе. На данный момент чиновники занимаются утверждением механизма электронной регистрации списков туристских групп.

– Это потребует дополнительного времени в связи с празднованием Восточного нового года и выходными днями в КНР.

В настоящее время пересечение границы возможно с получением соответствующей визы, а пока известно, что Китай восстанавливает туристические поездки. Известие об этом появилось в конце января. Граждане Поднебесной смогут купить групповой тур и отправиться в одну из 20 разрешённых стран, в частности, в Россию.

Ранее «КП – Владивосток» со ссылкой на региональное агентство по туризму писала, что безвиз восстановят к 23-24 января. Этой новости предшествовало открытие китайской границы для грузового сообщения с Россией, в связи с чем некоторые туристические фирмы поспешили запустили запись на бронирование поездок за ближайший рубеж, принимая предоплату.

ХРОНОЛОГИЯ:

Китай заявил об открытии пассажирского сообщения с 8 января сразу в двух пунктах пропуска в Приморье (подробнее)

В Приморье большегруз первым пересек границу с Китаем после снятия ограничений (подробнее)

Китай спустя три года: запланирован первый тур из Приморья в Поднебесную – цены, даты, условия (подробнее)

Безвизовое сообщение Приморья с Китаем возобновят не ранее 24 января (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.