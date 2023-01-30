Многомиллиардные стройки по федеральным проектам в Приморье наткнулись на «уголовки»

В Приморском крае возбудили два уголовных дела на подрядчиков, работающих по федеральному проекту «Жилье и городская среда» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморском крае возбудили два уголовных дела на подрядчиков, работающих по федеральному проекту «Жилье и городская среда». В сумме те украли более 2 миллиардов рублей при стройке домов, куда должны были переселить людей из аварийного жилья, и сквера. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

Прокуратура выявила, что в июле 2021 года Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа заключила контракт с подрядной организацией. Она должна была подготовить проектную документацию, инженерно-изыскательские работы и построить в итоге четыре многоквартирных дома на улице Русской. Туда должны были переселить людей из аварийного жилья.

Но в итоге к назначенному сроку, а точнее к декабрю 2022 года, дома не возвели. Готовность объектов оценили примерно в 1%, при этом подрядчик еще в августе увеличил стоимость работ с 1,28 до 2,17 миллиардов рублей. При этом неясно, чем было обосновано повышение стоимости.

Теперь на виновных завели уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность».

Еще одну преступную схему провернули подрядчики в Дальнегорске при обустройстве сквера. Там они похитили более 1,3 миллионов рублей, не положив промежуточный слой цемента при укладке тротуарной брусчатки.

Прокуратура завела на подрядчиков уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

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