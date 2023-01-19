В Приморье сдали больше миллиона квадратных метров жилья в 2022 году

Приморские строители выполнили план национального проекта в 2022 году. Фото: Правительство Приморского края

Более 1 миллиона квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Приморье в прошлом году. Строители выполнили план национального проекта «Жилье и городская среда», сообщили в правительстве края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В региональном министерстве строительства рассказали, что в крае сохраняется устойчивая тенденция к увеличению жилья. Подтверждают это выданные разрешения и градостроительный потенциал более 6 миллионов.

В прошлом году введено в эксплуатацию больше одного миллиона квадратных метров жилья, 556 тысяч из них – многоквартирные дома, а индивидуальное жилищное строительство занимает около 470 тысяч.

– Мы «зашли» в госпрограмму и работаем по инфраструктурным бюджетным кредитам на сумму более 9 миллиардов рублей в рамках строительства новых инженерных сетей с целью перспективного развития края. Мы сосредоточены на реализации намеченных планов по увеличению объемов жилья, строительства текущих объектов медицины, образования и спорта, – добавил глава ведомства Виталий Блоцкий.

Следует отметить, что до 2030 года в Приморье планируют построить более 13 миллионов новых «квадратов».

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