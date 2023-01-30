Во Владивостоке ищут 11-летнюю девочку, ушедшую из дома

Анастасия Водолага ушла из дома 30 января и так и не вернулась. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

«ПримПоиск» просит помочь в поисках 11-летней девочки. Анастасия Водолага ушла из дома 30 января и так и не вернулась. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

Настя живет на улице Борисенко, 9. Утром она ушла в школу, но после занятий к родителям так и не вернулась. Сейчас неизвестно, где она находится. Поэтому волонтеры разыскивают тех, кто мог ее видеть.

Приметы: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые.

Была одета в разноцветную куртку, красную школьную форму, красные колготки, красные дутые сапоги, белую шапку с блестками.

При себе имела розовый школьный рюкзак с рисунком, красную тряпочную сумку под сменную обувь.

Всех, кто видел девочку или знает информацию о ее местонахождении, просят позвонить по номерам:

8 (423) 249-09-27, 102 или 112 – полиция

8 (914) 721-22-32, 8 (924) 239-02-64 - волонтеры

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