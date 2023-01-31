Обязательные военные сборы для старшеклассников продлятся в течение пяти дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более тысячи школьников из разных городов и сел Приморья отправятся на военные сборы в 2023 году. Проходить обязательное обучение основ службы будет в течение пяти дней во Владивостоке на базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард» ДОСААФ России, сообщили в правительстве края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В министерстве образования Приморья рассказали, что школьники посетят занятия по физической, огневой, военно-медицинской подготовке и изучат общевоинские уставы. По словам начальника отдела воспитания и дополнительного образования краевого министерства образования Ирины Индык, каждую неделю старшеклассники занимаются в «Авангарде», а приезжают на военные сборы ребята из Лесозаводска, Спасска-Дальнего, Дальнереченского и Краноармейского районов и так далее. В планах министерства подготовить 1080 школьников в 2023 году к защите Родины и прохождению военной службы.

– Ключевые задачи проводимой работы – мотивировать молодежь допризывного возраста к защите Отечества и военной службе, развивать у нее гражданско-патриотические качества и повышать устойчивость к морально-психологическим и физическим нагрузкам, удовлетворять потребности детей в занятиях военно-прикладными и техническими видами спорта, а также знакомить подростков с основами военной службы и готовить их к освоению военно-учетных специальностей, – министр образования Приморского края Эльвира Шамонова.

Следует отметить, что сборы старшеклассников поводят с сентября 2020 года. Школьники будут не только изучать основы военной подготовки, но и посетят экскурсии, музеи, воинские части и другие места.

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