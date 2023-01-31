Не платят: профсоюзы Приморья пожаловались на одного из главных перевозчиков Владивостока

Крупное мунпредприятие становится объектом жалоб не в первый раз. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Удручающие новости привели 30 января в Федерации профсоюзов Приморского края. Сообщение касалось «Владивостокского производственного объединения пассажирского автотранспорта № 1» (ВПОПАТ № 1), одной из главных муниципальных компаний по обслуживанию общественного транспорта. Сотрудникам якобы не выплатили полную зарплату за декабрь 2022 года, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Профсоюз работников автотранспорта и дорожного хозяйства готовит обращения в надзорные органы для устранения нарушений, – уточнили в пресс-службе ФППК.

В мэрии «Комсомольской правде» ответили, что выплаты были произведены, так, по крайней мере, сообщили администрации в компании-перевозчике:

– Заработная плата за декабрь 2022 года работникам МПВ «ВПОПАТ № 1» была выплачена в полном объеме (выплаты произведены в декабре 2022 года, а также 12 января текущего года).

Пока что в противоречивой истории главный вопрос – кто же пожаловался на отсутствие заработных плат и почему – остается без ответа. Напомним, в феврале прошлого года был арестован экс-глава предприятия Руслан Самигуллин по делу о взятках. Расследование в его отношении продолжается.

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