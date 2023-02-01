Полный багажник трупов: груз мужчины поразил инспекторов, остановивших машину на трассе в Приморье

В автомобиле браконьера нашли туши трех косуль. Фото: МО МВД «Большекаменский».

Житель Артема может провести в колонии до двух лет из-за незаконной охоты на сибирских косуль. Туши трех животных, ружье и специальное снаряжение обнаружили полицейские в машине приморца. Мужчина написал явку с повинной, но расследование уголовного дела продолжается. Подробности – в материале «Комсомольский правды – Владивосток».

В УМВД России по Приморскому краю рассказали, что обнаружили незаконно добытые туши охотоинспекторы на дороге Артем – Находка – Порт Восточный в автомобиле марки Toyota Town Ace Noah. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия.

Подозреваемых доставили в полицейский участок. Фото: МО МВД «Большекаменский».

В районе поворта на село Многоудобное они изъяли из машины трех сибирских косуль, охотничий карабин, боеприпасы, три ножа и другое снаряжение, которое принадлежало одному из задержанных. Нарушителей, находившихся в автомобиле, доставили в участок, где 39-летний хозяин карабина написал явку с повинной. Он рассказал, что подстрелил диких животных для собственного употребления.

Сотрудники правопорядка завели уголовное дело по факту незаконной охоты (часть 1, статья 258 УК РФ). Если вину приморца докажут, то ему грозит наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей и лишение свободы сроком до двух лет. Расследование уголовного дела продолжается.

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