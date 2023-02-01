Госкорпорация выставила на торги очередной лакомый кусочек земли во Владивостоке

Участок на проспекте 100-летия Владивостока. Фото: АО «ДОМ.РФ»

Земельный участок и здание вблизи территории ДВО РАН во Владивостоке готовят к продаже, госкорпорация АО «ДОМ.РФ» выставила соответствующий лот на агентирование (агентское обслуживание), сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Участок на проспекте 100-летия Владивостока занимает более 1,5 гектара, площадь здания составляет 606 квадратных метров. Стоимость на кадастровых картах превышает 33 миллиона рублей.

– В 700 метрах от железнодорожной станции Чайка. Ближайшее окружение представлено развитой современной коммерческой и жилой застройкой. В непосредственной близости Биолого-почвенный институт и Медицинский центр ФМБА, – утверждают в карточке проекта.

Вид разрешенного использования земли – обеспечение научной деятельности (согласно кадастровой карте), однако в презентации лота этой информации нет. Категория – земли населенных пунктов. Реализация запланирована на третий квартал 2023 года. Что планируется сделать с участком – пока загадка. ДВО РАН этот лесной массив не принадлежит и находится в федеральной собственности.

Напомним, в 2019 году громкий скандал развернулся вокруг застройки «спорного леса» в районе Академгородка. Ученые продолжают отстаивать права на территорию.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.