Место для потенциальной диверсии: учёные ДВО РАН обратились за помощью к Путину

Во Владивостоке не утихает конфликт вокруг строящихся на территории ДВО РАН многоэтажек. Речь идет о жилом комплексе «Чайка», которые хотят возвести в районе Академгородка. В этот раз ученые обратились за помощью к президенту.

Сигареты и диверсии

Земельные споры вокруг проекта строительной компании «Армада» не утихают уже четвертый год подряд. Несколько огромных высоток планируют возвести на землях дальневосточного отделения Академии наук – совсем рядом с Тихоокеанским институтом биоорганической химии (ТИБОХ) и и Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии.

Соседство в принципе опасное – институт работает с различными видами бактерий и микроорганизмов, в том числе малоизученных. Ученые уверяют: строительство многоэтажек в непосредственной близости с подобным объектом попросту недопустимо. Кроме того, строительство многоэтажных домов рядом с ТИБОХ лишает институт перспектив. Из-за высоток институту придется распрощаться с планами создания новых лабораторий и центра доклинических испытаний. Ученые пытаются отстоять свою позицию в судах – пока безуспешно.

Этой весной ситуация обострилась до предела: в начале марта мэрия Владивостока разрешила «Армаде» вырубку деревьев на территории будущей стройплощадки. В общей сложности, под уничтожение попадают 2024 дерева на территории 740 «квадратов». Учитывая, что разрешение на строительство у «Армады» никто не отбирал – это фактически «зеленый свет» всему проекту. При этом еще прошлой весной ученые предупреждали: рубить этот лес нельзя ни в коем случае. Там растёт огромное количество редких деревьев. Особую ценность представляет диморфант – или, говоря научным языком, калонопакс семилопастный. Он внесён в Красную книгу России.

Строительство высоток рядом с химическими лабораториями - затея весьма рискованнаяФото: Максим КАВАЛЕРОВ

В этой практически безвыходной ситуации ученые решили обратиться за помощью к президенту Владимиру Путину. Обращение к главе государства опубликовали на сайте ДВО РАН. Представители Академии наук попросили его остановить строительство высоток.

«В химических лабораториях этих научных учреждений (ТИБОХ и ФНЦ биоразнообразия, - прим.ред.) широко применяются высокотоксичные легковоспламеняющиеся вещества, имеются источники радиации, патогенные микроорганизмы. Любая брошенная с верхних этажей этих жилых построек непотушенная сигарета может привести к трагедии. Высотные дома, возводимые в нескольких метрах от химических институтов, являются потенциальным местом для организации и проведения боевых диверсий с тяжелейшими последствиями», - говорится в обращении.

Ученые отметили, что неоднократно обращались в прокуратуру, в мэрию и краевую администрацию – однако проблему до сих пор никто не решил. В августе прошлого года, мэр города Виталий Веркеенко отзывал разрешение на строительство – однако это постановление уже утратило свою силу.

А как же здравый смысл?

Возымеет ли обращение в Кремль какой-то эффект, сказать трудно. Дело в том, что по закону у компании «Армада» все в порядке – участок и разрешение на строительство они получили вполне легально. В свое время Академия просто не оформила землю в свою собственность – а также не создала санитарную зону вокруг институтов. Об этом в феврале ученым напомнил исполняющий обязанности мэра Владивостока Олег Гуменюк. В ходе пресс-конференции он отметил: в нынешней ситуации отчасти виновата и сама Академия наук. А городские власти не всесильны, и не все могут изменить.

– Бывают ситуации, когда закон находится не на нашей стороне. Если мы отменяем разрешение на строительство, а суд нас обязывает его выдать, то мы ничего не можем сделать. Нам остается только дать это разрешение. И мы иногда даже просим помощи у СМИ и общественности, – заявил тогда глава города.

Другое дело, что ученые безуспешно пытаются решить свои земельные вопросы уже много лет. Юристы ДВО РАН «бодались» в судах то с чиновниками, то с прокуратурой…Однако постоянные изменения законов, бюрократия и банальная нехватка ресурсов помешали оформить земли ДВО РАН. «Армада», по большому счету, просто выгодно использовала эту неразбериху – ничего при этом не нарушив.

Гендиректор группы компаний «Армада» Евгений Пименов неоднократно заявлял: ДВО РАН нечем аргументировать свою позицию по стройке. Никаких документов, свидетельствующих о том, что строительство ведется на территории академии, просто нет. При этом у строителей есть вся необходимая документация.

Так что речь здесь уже идет не столько о нарушениях закона, сколько о здравом смысле. Именно об этом в Международный женский день напомнили сотрудницы дальневосточного отделения академии наук. Они разместили на сайте ДВО РАН открытое письмо, обращенное к Олегу Гуменюку и губернатору Приморья Олегу Кожемяко. Там они в очередной раз отметили: строительство жилого комплекса рядом с лабораториями – дело крайне опасное. Даже если брать статистику – пожары в химических институтах происходят чаще, чем на нефтебазах.

Фрагмент открытого письма женщин, работающих в ДВО РАН. Фото: febras.ru

Чем разрешится эта ситуация, пока можно только гадать. Прогнозы, впрочем, не самые радужные – за три года ДВО РАН так и не удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки. А сама стройка вот-вот начнется, и остановить ее пока не может никто.

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