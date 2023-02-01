Улетит далеко и надолго: менеджера турагенства на Чукотке подозревают в мошенничестве

Подозревается в преступлении менеджер туристической фирмы. Фото: Мария КАЮРОВА

Сотрудники правопорядка в Анадыре завели уголовное дело по факту мошенничества при продаже авиабилетов. Подозревается в совершении преступления менеджер туристической фирмы. По версии следствия, полгода она проворачивала аферу и похищала деньги пассажиров. Сумма ущерба составила более 700 тысяч рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

В УМВД России по Чукотскому автономному округу сообщили, что с апреля по ноябрь 2022 года менеджер по продажам авиационных и железнодорожных билетов одного из агентств Анадыря пользовалась своей должностью в корыстных целях. Полиция установила, что женщина оформляла возврат купленных билетов, а пассажиры об этом даже не догадывались. После этого, злоумышленница похищала деньги, которые положены клиентам турагентства, но необходимые суммы штрафов и сборов в адрес авиакомпании она возвращала.

Мошенническую схему жительница Анадыря проворачивала множество раз, возвращая билеты предыдущим пассажирам и складывая средства за возвраты себе в карманы. Именно так нарушительница создавала видимость законности своих действия, а за полгода обогатилась более чем на 700 тысяч рублей. В полиции рассказали, что за весь период мошенница неправомерно сдала 81 билет, однако благодаря проведенным мероприятиям все пассажиры данной фирмы вовремя смогли попасть на борт.

По факту мошенничества заведено уголовное дело (часть 3, статья 159 УК РФ). Максимальное наказание по данному преступлению предусматривает лишение свободы сроком на шесть лет. Расследование продолжается.

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