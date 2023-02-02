В центре Владивостока кардинально изменится схема движения

Одна из значительных проблем – проходящие под эстакадой фуникулера большегрузы. Фото: ГИБДД Приморского края.

В центре Владивостока грядут изменения. Специалисты Центра организации дорожного движения, управления дорог и представители ГИБДД Приморского края обсудили, как оптимизировать движение по участку от съезда с Золотого моста вниз по улице Всеволода Сибирцева до улицы Светланской. Об этом рассказали в пресс-центре администрации.

Одна из значительных проблем – проходящие под эстакадой фуникулера большегрузы. Их габариты не позволяют им свободное проезжать в этом участке. В итоге это приводит к авариям, когда фуры выезжают на встречную полосу и мешают другим автомобилям. Чтобы решить сложившуюся ситуацию, специалисты решили запретить движение большегрузов от съезда с Золотого моста через Пушкинскую до Светланской.

Помимо этого ограничения на участке планируются и другие изменения. Аварийные ситуации создают водители, которые игнорируют знаки. Они поворачивают в сторону Суханова при съезде с Золотого моста, чего делать нельзя. Поэтому на улице Всеволода Сибирцева установят делиниаторы. Они нужны для разделения потоков транспорта, а также будут гарантировать, что знак, запрещающий поворот налево, невозможно будет проигнорировать

Изменятся также еще несколько участков – это кольцо Партизанского проспекта, район площади Луговой и пересечение улиц Светланской и Ивановской.

– На кольце Инструментального завода происходит пересечение нескольких транспортных потоков, именно там мы наблюдаем частые аварии. Поэтому поставлена задача минимизировать конфликтные точки, организовать отдельную выделенную полосу и обеспечить канализированный выезд для автомобилей, движущихся вверх с Партизанского проспекта, с выездом на проспект Острякова и Тополиную аллею, − рассказал Александр Гревцев, руководитель Центра организации дорожного движения.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Очаровательное Приморье – где искать самый красивый пейзаж?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.