В Приморье из-за столкновения машины с деревом пострадала годовалая девочка

Стаж вождения женщины - два года. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Из-за аварии на трассе в Уссурийском городском округе пострадала годовалая девочка. Малышку вместе с водителем доставили в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью.

По информации представителей ведомства, ДТП произошло на втором километре дороги «Доброполье – Николо-Львовское». 35-летняя женщина на Honda Fit ехала со стороны села Борисовка в направлении Новоникольска. В какой-то момент она превысила скорость, потеряла управление, съехала с трассы и врезалась в дерево. Передняя часть автомобиля разбилась вдребезги.

В салоне автомобиля находилась не только водитель, но и годовалая девочка. Из-за столкновения с деревом и женщина, и ребенок получили тяжелые черепно-мозговые травмы, их доставили в больницу.

Стаж вождения жительницы Приморья – два года, ранее ее уже привлекали к административной ответственности за превышение скорости.

Напомним, что во Владивостоке из-за ДТП пострадал пешеход. По словам водителя, сбитый им мужчина был пьян.

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