В мэрии Владивостока определили сроки реставрации памятника на центральной площади

Работы стартуют весной 2023 года. Фото: Администрация Владивостока

Памятник борцам за власть Советов на Дальнем Востоке на главной площади столицы Приморья отреставрируют в этом году. Мэрия объявила аукцион на выполнение работ, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В управлении культуры городской администрации рассказали, что в 2005 году фигуры памятника покрасили в черный цвет, а в 2013 отремонтировали стилобат и пьедестал монумента. Полноценная реставрация скульптур не проводилась.

По словам специалистов, в прошлом году они обнаружили ряд повреждений, в рамках муниципального контракта они подготовили документы на реставрацию. С помощью щадящих растворов и современных технологий с памятника снимут многослойное лакокрасочное покрытие, устранят трещины. После этого поверхность монументы покроют специальными составами для защиты.

Работы начнутся в мае и по плану их завершат до конца октября.

Напомним, что во Владивостоке также начнут реставрировать памятник генералу Невельскому и Василию Блюхеру.

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