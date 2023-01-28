Памятник генералу Невельскому отремонтируют в 2023 году во Владивостоке

Специалисты очистят обелиск и восстановят надписи. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке отреставрируют памятник адмиралу Геннадию Невельскому на Светланской. Как рассказали в пресс-службе мэрии, работы стартуют в апреле и продлятся до октября 2023 года.

В рамках реставрации специалисты помоют, очистят и отшлифуют стилобат (верхняя плоскость объемного цоколя, на которой водружали стены, колонны, пилоны. – Прим. ред.) и обелиск, а также восстановят надписи, покроют лаком бронзовые и графитовые изделия.

Надгробие также очистят и покроют водоотталкивающим раствором, ограждение восстановят и перекрасят.

Для маломобильных жителей и гостей Владивостока специалисты смонтируют пандус.

Напомним, что в 2023 году планируют отреставрировать не только памятник Геннадию Невельскому, но и Василию Блюхеру и Борцам за власть Советов. И не стоит забывать, что в прошлом году появились новые объекты культуры, например, на лавочке одного из скверов города сидит первооткрыватель Дальнего Востока Владимир Арсеньев.

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