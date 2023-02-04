В Приморье стая бездомных собак до смерти закусала оленя

Покусанного оленя обнаружили на реке Барабашевка. Фото: Дальневосточный филиал центра «Амурский тигр»

Беспризорные собаки загрызли оленя в Хасанском районе. Как рассказали в центре «Амурский тигр», на животное набросилась целая стая, и оно погибло.

– Олень лежит. Собаки загрызли прям под мостом... Бедолага, – комментирует очевидец под звуки совушки на фоне.

Покусанного оленя обнаружили на реке Барабашевке, где он лежал в крови. Сотрудники центра выдвинулись на помощь, но спасти копытное не удалось.

– Беспризорные собаки несут и прямую угрозу как людям, так и тем диким животным, которые, в отличие от тигра или медведя, не могут за себя постоять, – отмечают специалисты.

Ранее «КП – Владивосток» писала, что на севере региона тигр несколько месяцев убивает собак. Одной из причин его появления в населенных пунктах эксперты называют бездомных животных – собак, которых привлекают большого хищника. По меньшей мере несколько десятков псов уже попали в лапы страшного краснокнижника.

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