По данным СМИ, тигр задрал 30 собак за пару месяцев. ФОТО: Минлесхоз

На севере Приморья тигр за пару месяцев загрыз, по некоторой информации, несколько десятков домашних собак. Жители деревень в трех районах края опасаются за своих питомцев, но пока охотнадзору не удается отловить зверя. «КП – Владивосток» узнала, что хищник устраивает кровавую баню с весны 2022 года, теряясь и возвращаясь к населению периодами. О внезапных пришествиях краснокнижника, причинах его визитов и мерах предосторожности – в материале издания.

Куда ходит?

«Полосатые» рейды фиксируют в Дальнереченском и Красноармейском районах, а также в Пожарском округе. Число жертв пока неизвестно, по данным СМИ – 30 собак за пару месяцев, по данным Минлесхоза – больше.

Собакоед достаточно крупный и взрослый. Размер его лапы – больше 10 сантиметров. По словам очевидцев, «совсем не тощий», о родинке на правой щеке и цвете шляпы ничего неясно.

Точное количество хищников, которые проживают на этой территории, неизвестно. Скорее всего, там охотится один тигр, на которого может приходиться до 50 тысяч гектаров. На территории также могут находиться три-четыре самки.

Понравился вкус собак

Обычно, говорят специалист, тигры избегают населенные пункты. Комфортно им там в меньшей степени, но наш кот в какой-то момент «сломался» и протоптал тропы в приморские деревни еще в прошлом году. На его счету Речное, Знаменка, Гоголевка, Звенигородка и другие села.

– Летом он куда-то пропал и до ноября не появлялся, – рассказывает собеседник «КП» в Минлесхозе. – Известно, что это именно один тигр, который, возможно, перешел на питание собаками. Если бы их было больше – мы наблюдали бы совершенно иную картину. Я напоминаю, что у нас в крае 600 тигров. И так плохо себя ведут несколько краснокнижников, например, в Шкотовском районе. Бывает, безусловно, также, что тигры проходят деревню, съедят там несколько собак и дальше идут. Так целенаправленно «хулиганят» только единицы.

На вечер собак нужно закрывать в сараях или вольерах. ФОТО: Минлесхоз

Перемены в рационе животного обусловлены его исключительным умом и рациональностью. Тигру просто легче съесть вкусного «хорошего мальчика», который «как в магазине» сидит на цепи и, по сути, обездвижен, а значит – обречен на смерть. «Других зверей надо ловить, тратить силы и энергию. Он идет по пути наименьшего сопротивления. Зачем кого-то ловить, если собак полно», – считает наш собеседник. Но раньше же такого не было?

Действительно. Раньше и трава была зеленее, и африканской чумы свиней в Приморье не было. Сегодня есть, и специалисты называют ее одной из главных причин резкого сокращения поголовья кабанов. В крае на 2,5 года даже запретили охоту на них, чтобы восстановить в численности.

– Природных очагов в Приморье нет, их создают люди. Эта болезнь быстро распространилась на свиней, а владельцы животных, которые, разделывая тушку, выбрасывают останки зараженных особей на помойку, куда могут зайти «полакомиться» собаки и кабаны. По мнению экспертов, чума свиней разносится именно по вине человека. Быстро решить эту проблему не получится, месяца точно не хватит.

Снегопад – виноват?

Нет. Снега в этих районах выпало немного. Основной удар пришелся на юго-восток Приморья, что, кстати, наоборот, тиграм только на лапу – проще поймать беззащитную косулю, которая оказалась заложником естественной снежной ловушки. Именно на оленей и переключились хищники, но на севере же нормально.

Напомним, снежный коллапс затронул в основном юго-восточные районы Приморья и принес туда огромное количество осадков. Во все подробности того ЧС вникать не будем, а только дополним, что местные жители до сих пор пытаются получить компенсации за причиненные стихией неудобства. Животными тоже пришлось нелегко – на них запретили охоту, их подкармливали и спасали из заточения.

Сейчас число тигров приблизилось к максимальной отметке возможности существования на территории Приморского края, считают эксперты. Иными словами, места и ресурсов хватает на всех, но впритык.

Что делать? Бояться или биться?

Прятать собак. На вечер нужно закрывать животных в сараях или вольерах. Практика показывает, что это работает.

– Недавно к женщине пришел тигр, убил собаку, и она после этого свою новую закрывает. Понятно, что вольеры хлипкие, могут рухнуть под натиском тигра, но он туда не полезет. Он прошел всю деревню и собаку снял не закрытую, которая была на другом конце населенного пункта. Не все люди это понимают – что пока есть угроза тигра, вести себя лучше именно так.

Обычно хищники избегают населенные пункты. ФОТО: Минлесхоз

С ружьем идти на тигра нельзя: во-первых, чревато кончиной, во-вторых, сроком или штрафом. Раненый тигр, к слову, гораздо опаснее. Отловом уже занимается конфликтная группа, относящаяся к минлесхозу. Они ставят ловушки, караулят зверя, а когда поймают – есть два варианта, что произойдет. Сперва у него проверят наличие повреждений: здоров – отправят в менее густонаселенный район региона; болен – вылечат в реабилитационном центре, а затем так же сошлют.

Опасен для человека?

Преимущественно нет. Надо только держаться базовых правил: не провоцировать и отпугивать тигра, например, стучать по ведру ложкой, выходя ночью на улицу.

– Амурский тигр не охотится на людей. Это делают южные собратья. У нашего тигра объект – собаки. Конечно, нельзя назвать его совсем безобидным. Но потенциальной угрозы для него нет, особенно если люди ведут себя правильно: закрывают собак, издают громкие звуки, когда выходят ночью на улицу. Он даже скрипа двери боится…

Депутаты и администрация Пожарского округа, где за последнее время тигр серьезно «нахулиганил» держат ситуацию под контролем. Детей забирает в школу автобус, производится отлов бродячих собак, которые могли бы спровоцировать краснокнижника на убийства.

К слову, о нападках тигра на Пожарский район мы уже писали в январе этого года. Хищник разделался с ними в Знаменке. В декабре и вовсе на визиты полосатого жаловались жители ЗАТО Фокино. Убийства собак происходили в прибрежной зоне возле Дуная, в частных секторах города Фокино и жилых районах.

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