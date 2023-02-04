В Приморье первая семья получила миллион рублей за третьего ребенка

Виктория узнала о новой выплате от подруги. Фото: Минвостокразвития

Первый миллион рублей за третьего ребенка получила жительница Владивостока. Малыш появился на свет 16 января. Его маме Виктории Никиенко выплатили субсидию, которая была направлена на частичное погашения ипотеки, сообщает «КП – Владивосток».

Многодетная мать родом из Спасска-Дальнего. Несколько лет он живет по Владивостоке и работает в РЖД оператором станционного технологического центра. В их семье трое детей: 5-летняя Ксения, 3-летняя Саша и Алексей, которому еще нет месяца. Виктория узнала о новой выплате для погашения задолженности по ипотечному кредиту от подруги. Через день родственники рассказали женщине, что она также может получить дополнительно 550 тысяч. Итого – 1 миллион рублей.

– Когда я переехала во Владивосток из Спасска, остро встал вопрос собственного жилья. Ипотеку я оформила обычную, под 11%, на покупку жилья на вторичном рынке. Сумма займа составила 2 млн 700 тыс. рублей со сроком выплаты в 25 лет. С получением новой меры поддержки и уменьшением остатка долга по ипотеке на 1 миллион срок выплаты останется прежним. Но вместо 26 700 рублей в месяц я буду выплачивать всего 16 700 рублей. Для меня это существенное подспорье: ежемесячная сумма выплат становится вполне комфортной, а сэкономленные деньги я могу потратить на своих детей, в том числе на образование. Программа «Миллион за третьего ребенка» – это ощутимая поддержка. Ты на своем примере понимаешь, что государство заинтересовано в многодетных семьях, заботится о них. Хочу, чтобы больше семей знали о том, что в Приморье работает эта программа, становились многодетными и понимали, что им помогут, – рассказала Виктория.

Напомним, ранее издание писало, что 25 января депутаты ЗП ПК в трех чтениях одобрили законопроект о новых выплатах в 550 тысяч рублей многодетным семьям за третьего ребенка. Меру поддержки разрабатывали больше года. Регион стал первым субъектом, где правительство РФ вводит миллион за третьего. К слову, сумма единовременной выплаты за счет федерального бюджета составляет до 450 тысяч рублей.

Чтобы получить данную субсидию, кредитор по ипотеке – мать или отец – должен подать соответствующее заявление через портал «Госуслуги» или лично – в офисе банка-кредитора. Право на это имеют семьи, третий ребенок в которых рожден с 1 января 2023 года, зарегистрированный в местном ЗАГСе. Также готовое или строящееся за счет кредита жилье должно располагаться на территории края.

ПО ТЕМЕ:

Миллиону за третьего сказали «да». Приморье первым в ДФО вводит новые выплаты, но с условием

Семьи в Приморье могут получить до миллиона рублей за третьего ребенка на погашение ипотеки (подробнее)