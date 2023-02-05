Землетрясение в 2 балла зафиксировали в Приморье на границе с Китаем

Побережье озера Ханка. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Слабо ощущаемое землетрясение до 2 баллов и магнитудой 3 зафиксировали 5 февраля в 12:40 в акватории озера Ханка в Приморье, что на границе с Китаем. Как заявили в Единой геофизической службе РАН, эпицентр находился на глубине шести километров, в 25 километрах от Спасска-Дальнего. Как отметили в региональном МЧС, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

В ведомстве также напомнили характеристики подземных толчков:

- 1-4 балла – слабые;

- 5-7 баллов – сильные;

- 8 и более баллов – разрушительные.

– Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда. Во избежание паники допустимо пользоваться только официальными сообщениями властей по открытым источникам информации, – добавили в пресс-службе главка.

Напомним, 30 января специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5. Оно произошло на глубине 340,5 километра в 96 километрах от поселка Ольга, в море. Угрозы цунами не было.

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