Землетрясение магнитудой 3,5 произошло недалеко от поселка Ольга в Приморье

Землетрясение произошло 30 января в 8 утра.

Утром, 30 января, недалеко от берегов Приморья произошло землетрясение. По данным портала eqalert.ru. произошло оно в нескольких километрах от поселка Ольга.

В пресс-службе МЧС Приморья со ссылкой на Единую геофизическую службу РАН рассказали, что магнитуда землетрясения, которое произошло в 8 утра, равна 3,5. Зафиксировали его на глубине 340,5 километра в 96 километрах от поселка Олька. На территории края толчки не ощущались, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Спасатели МЧС напоминают жителям и гостям края о том, что следует доверять только официальным источникам информации и ни в коем случае не паниковать.

В пресс-службе Примгидромета корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» добавили, что землетрясение слабое и глубокое, поэтому угрозы цунами нет.

Напомним, что не так давно землетрясение произошло и на Сахалине. Его магнитуда составила 3,5, а зафиксировали его в 18 километрах от села Рощино. Очах находился на глубине шесть километров, толчки могли ощутили жители села Онор в Смирныховском районе.

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