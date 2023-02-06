В крае ожидаются небольшие и умеренные осадки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Февраль продолжает радовать жителей Приморья теплой погодой, но стоит ли готовиться к серьезным ухудшениям? На этот вопрос ответил главный синоптик края Борис Кубай.

По информации главы Примгидромета, в пятницу, 10 февраля, над краем пройдет малоактивный атмосферный фронт, который вызовет небольшой, а в некоторых районах умеренный снег, не исключены осадки и во Владивостоке. В период с 10-го по 12-е число дневная температура воздуха будет достигать положительных значений, с 13 по 15 февраля значительно похолодает, а 16 февраля столбики термометров вновь поднимутся вверх.

– Весна все больше будет давать о себе знать, – заключил синоптик.

Борис Кубай также прокомментировал снегопад, который должен был начаться во Владивостоке 16 февраля. По словам синоптика, активные циклоны уйдут в сторону Японских островов, поэтому столицу Приморья они не заденут.

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