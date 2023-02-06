В предпраздничные и праздничные дни приморцы смогут путешествовать с комфортом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В преддверии праздника Дня защитника Отечества в Приморье будет запущен дополнительный поезд до Хабаровска. Отправляться он будет из Владивостока 22 февраля. Билеты на рейс уже появились в продаже. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства края рассказали, что в период февральских праздничных дней будет курсировать дополнительный поезд № 205 Владивосток – Хабаровск. Отбывать от приморской столицы он будет 22 февраля в 20:01 по расписанию поезда № 5 того же маршрута. Прибывает поезд в Хабаровск 23 февраля в 8:40 по местному времени.

В правительстве края сообщили, что в составе поезда будут курсировать купейные и плацкартные вагоны, а также вагоны с купе для маломобильных пассажиров. Приморцы могут купить билеты на сайте и в мобильном приложении компании, а также в кассах.

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