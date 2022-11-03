В Приморье изменится расписание популярного транспорта

В Приморье электропоезда перейдут на зимнее время. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Междугородний общественный транспорт перейдет на зимнее расписание с 15 ноября в Приморье. Это касается пригородных электропоездов. Дачный сезон закончен, поэтому дополнительные электрички выйдут вновь на рейсы уже в следующем году. График работы других поездов также изменится. Они будут меньше стоять на станциях, а их маршрут существенно сократится. Следует отметить, что часть электричек теперь будет ежедневно курсировать по разным городам края. Такое решение приняли, чтобы сбалансировать график движения на популярных маршрутах, сообщили в Telegram-канале АО «Экспресс-Приморья».

До наступления теплого сезона будут отменены дачные рейсы электропоездов:

№ 6304 «Раздольное – Владивосток»,

№ 6309 «Мыс Чуркин – Кипарисово»,

№ 6331 «Владивосток – Кипарисово»,

№ 6312 «Кипарисово – Владивосток»,

№ 6384 «Уссурийск – Мыс Чуркин»,

№ 6313 «Владивосток – Кипарисово»,

№ 6302 «Кипарисово – Владивосток»,

№ 6357 «Луговая – Раздольное»,

№ 6382 «Кипарисово – Мыс Чуркин».

Сократили маршрут на направлении «Мыс Чуркин – Раздольное» (№ 6305). Теперь электричка будет ходить до Кипарисово, а «Владивосток – Кипарисово» (№ 6345) – до станции Надеждинская. Поезд № 6346 «Кипарисово – Мыс Чуркин» начнет курсировать от Надеждинской.

На ежедневный режим работы перешли следующие номера:

№ 6340 «Кипарисово – Владивосток»,

№ 6341 «Владивосток – Кипарисово»,

№ 6325 «Владивосток – Надеждинская»,

№ 6326 «Надеждинская – Мыс Чуркин»,

№ 6374 «Уссурийск – Владивосток».

Следует отметить, что электричка № 6460/6459 «Партизанск – Тихоокеанская – Партизанск» теперь развозить приморцев будет только в выходные дни.

Меньше стоять на станциях будут электропоезда с номерами:

№ 6493 «Мыс Астафьева – Партизанск»,

№ 6496 «Партизанск – Мыс Астафьева»,

№ 6371 «Владивосток – Уссурийск,

№ 6372 «Уссурийск – Владивосток».

Переходит на зимнее время общественный транспорт ежегодно. Это традиционный процесс. Однако если вы планируете поездки, то необходимо быть внимательнее и следить за изменениями в расписании маршрутов.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, что движение по важному участку дороги будет закрыто в Приморье. Причиной неудобств для водителей станут внеплановые ремонтные работы железнодорожного переезда.

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