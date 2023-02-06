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НовостиВладивосток6 февраля 2023 5:30

За неделю количество пациентов с коронавирусом увеличилось до 800 человек

Врачи рекомендуют не заниматься самолечением при признаках заболевания
Павел САХАРОВСКИЙ
За прошлую неделю от коронавируса вакцинировались почти 4,5 тысячи жителей края.

За прошлую неделю от коронавируса вакцинировались почти 4,5 тысячи жителей края.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 800 человек, проживающих в Приморье, находятся в поликлиниках под наблюдением врачей с диагнозом коронавирус. Еще неделю назад количество пациентов не превышало 650. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

По словам представителей министерства приморского здравоохранения, за неделю число амбулаторных пациентов увеличилось до 804 человек. На прошлой неделе суточная заболеваемость коронавирусом превысила порог в 100 заразившихся и остается на этом же уровне.

– Симптомы заражения «кракеном» похожи на признаки ОРВИ. Но лечатся они по-разному. Поэтому важно при первых симптомах заболевания обратиться к врачу, а не заниматься самолечением, – добавили в ведомстве.

Врачи напоминают, что избежать тяжелой формы заболевания помогают меры профилактики, одна из них – ревакцинация. За прошлую неделю прививки от COVID-19 сделали почти 4,5 тысячи жителей Приморья.

Вакцинироваться можно в ближайшей поликлинике при наличии паспорта.

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