За неделю количество пациентов с коронавирусом увеличилось до 800 человек

За прошлую неделю от коронавируса вакцинировались почти 4,5 тысячи жителей края.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Более 800 человек, проживающих в Приморье, находятся в поликлиниках под наблюдением врачей с диагнозом коронавирус. Еще неделю назад количество пациентов не превышало 650. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.
По словам представителей министерства приморского здравоохранения, за неделю число амбулаторных пациентов увеличилось до 804 человек. На прошлой неделе суточная заболеваемость коронавирусом превысила порог в 100 заразившихся и остается на этом же уровне.
– Симптомы заражения «кракеном» похожи на признаки ОРВИ. Но лечатся они по-разному. Поэтому важно при первых симптомах заболевания обратиться к врачу, а не заниматься самолечением, – добавили в ведомстве.
Врачи напоминают, что избежать тяжелой формы заболевания помогают меры профилактики, одна из них – ревакцинация. За прошлую неделю прививки от COVID-19 сделали почти 4,5 тысячи жителей Приморья.
Вакцинироваться можно в ближайшей поликлинике при наличии паспорта.
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