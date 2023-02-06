За неделю количество пациентов с коронавирусом увеличилось до 800 человек

За прошлую неделю от коронавируса вакцинировались почти 4,5 тысячи жителей края. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 800 человек, проживающих в Приморье, находятся в поликлиниках под наблюдением врачей с диагнозом коронавирус. Еще неделю назад количество пациентов не превышало 650. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

По словам представителей министерства приморского здравоохранения, за неделю число амбулаторных пациентов увеличилось до 804 человек. На прошлой неделе суточная заболеваемость коронавирусом превысила порог в 100 заразившихся и остается на этом же уровне.

– Симптомы заражения «кракеном» похожи на признаки ОРВИ. Но лечатся они по-разному. Поэтому важно при первых симптомах заболевания обратиться к врачу, а не заниматься самолечением, – добавили в ведомстве.

Врачи напоминают, что избежать тяжелой формы заболевания помогают меры профилактики, одна из них – ревакцинация. За прошлую неделю прививки от COVID-19 сделали почти 4,5 тысячи жителей Приморья.

Вакцинироваться можно в ближайшей поликлинике при наличии паспорта.

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