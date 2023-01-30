За сутки в Приморье почти 100 человек заражаются коронавирусом

Врачи рекомендуют жителям края пройти ревакцинацию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморье продолжает расти уровень заболеваемости коронавирусом. По данным на 30 января, за сутки зафикисировано 84 случая заражения. За все время пандемии COVID-19 обнаружили у 210 589 человек, выздороветь смогли 207 870 жителей. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

По словам заместителя председателя Правительства – министра здравоохранения края Анастасии Худченко, последний раз подобные показатели в 97 заразившихся за сутки были зафиксированы 21 апреля 2022 года, но тогда уровень заболеваемости снижался после февральской волны «омикрона», сейчас же он растет.

Анастасия Худченко добавила, что при температуре ниже 38°C, стоит самостоятельно обратиться в инфекционный кабинет поликлиники, если же она поднимется выше и появится отдышка, нужно вызвать врача-терапевта или педиатра на дом.

Врачи советуют жителям края сделать прививку против COVID-19, если с последней вакцинации или после выздоровления прошло более шести месяцев.

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