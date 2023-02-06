Нестабильная погода ожидается в Приморье на новой рабочей неделе

Подробнее о погоде рассказали синоптики Примгидромета. Фото: Олег УКЛАДОВ

По информации приморских синоптиков, погода на новой рабочей неделе в крае обещает быть переменчивой. Ожидается снегопад и перепады температуры воздуха.

Как рассказали специалисты Примгидромета, в ночь на вторник, 7 февраля, столбики термометров опустятся до -20…-28°C, на северо-востоке – до -33°C, а на побережье – до -12…-19°C, днем потеплеет до -1…-10°C.

Во вторник и в ночь на 8 февраля в северных районах Приморья пройдет небольшой снег, а температура воздуха повысится на 2-5 градусов. Днем в среду похолодает до -1…-7°C, на севере – до -8…-12°C.

В четверг, 9 февраля, в край ворвется антициклон, вероятность осадков мала, столбики термометров покажут на 1-3 градуса ниже. В ночь на пятницу, 10 февраля, погода вновь изменится. Антициклон уйдет на восток, облачность накроет южную половину Приморья и начнется небольшой снег. На побережье похолодает до -8…-14°C, на севере морозы окрепнут до -24…-29°C, а на северо-востоке – до -30…-36°C. В течение дня осадки распространятся на большую территорию региона, а максимальная температура воздуха достигнет 0…-8°C.

Во Владивостоке до 10 февраля осадки не ожидаются. По ночам столбики термометров будут оставаться в пределах -11…-14°C, днем -2…-6°C. В ночь на пятницу в городе похолодает до -8…-11°C, в дневное время суток воздух прогреется до -1…-4°C, также пройдет небольшой снег.

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